Доллар 19 апреля слабо снижается к мировым валютам после роста днем ранее

Курс доллара в пятницу утром незначительно снижается к большинству основных мировых валют после роста днем ранее на фоне статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.43 EET курс евро к доллару рос до 1,1237 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1229 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 111,91 иены с 111,96 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,1%, до 97,37 пункта.

Инвесторы в пятницу фиксируют прибыль по доллару, который рос в четверг на фоне статистики из США. По данным министерства торговли США, объем розничных продаж в стране в марте в месячном выражении вырос на 1,6%, превысив прогнозы аналитиков. Это стало самым значительным повышением за полтора года.

В то же время объем торгов на валютном рынке снижен, - в ряде стран выходной день в связи со Страстной пятницей.

"В дополнение к недавней хорошей статистике из Китая, последние данные по розничным продажам в США помогли ослабить беспокойство инвесторов по поводу мировой экономики. Тем не менее, сегодня довольно спокойная торговая сессия из-за выходного дня Страстной пятницы", - приводит агентство Рейтер комментарий старшего стратега Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикавы (Masahiro Ichikawa).