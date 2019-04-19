Финансовые новости
- |
- 19.04.19
- |
- 10:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 19 апреля слабо снижается к мировым валютам после роста днем ранее
09:15 19.04.2019 |
Курс доллара в пятницу утром незначительно снижается к большинству основных мировых валют после роста днем ранее на фоне статистики из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.43 EET курс евро к доллару рос до 1,1237 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1229 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 111,91 иены с 111,96 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,1%, до 97,37 пункта.
Инвесторы в пятницу фиксируют прибыль по доллару, который рос в четверг на фоне статистики из США. По данным министерства торговли США, объем розничных продаж в стране в марте в месячном выражении вырос на 1,6%, превысив прогнозы аналитиков. Это стало самым значительным повышением за полтора года.
В то же время объем торгов на валютном рынке снижен, - в ряде стран выходной день в связи со Страстной пятницей.
"В дополнение к недавней хорошей статистике из Китая, последние данные по розничным продажам в США помогли ослабить беспокойство инвесторов по поводу мировой экономики. Тем не менее, сегодня довольно спокойная торговая сессия из-за выходного дня Страстной пятницы", - приводит агентство Рейтер комментарий старшего стратега Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикавы (Masahiro Ichikawa).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как Гройсман и Коболев не могут снизить цены на газ для украинцев
|Доллар дорожает из-за католиков и Зеленского
|Как и почему национализировали ПриватБанк. Самые важные моменты
|Война за таможню: Кому выгоден контрабандный хаос при Зеленском
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 19 апреля слабо снижается к мировым валютам после роста днем ранее
|Еврооблигации Украины упали на 0,6-1,4% на новостях о ренационализации Приватбанка и санкциях РФ
|Биржи АТР 19 апреля изменяются разнонаправленно при сниженном объеме торгов
|Порошенко подключил СБУ и Минюст к делу ПриватБанка
|НБУ и Минфин заявили о защите интересов вкладчиков ПриватБанка
|Биржи США закрылись 18 апреля в плюсе перед праздниками
Это интересно
|Sony становится конкурентом Uber
|Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств
|Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом
|Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов
|Учёные впервые напечатали практически полноценное человеческое сердце, используя клетки пациента
|Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID
|Автомобили Volvo для Европы начнут общаться друг с другом