Еврооблигации Украины упали на 0,6-1,4% на новостях о ренационализации Приватбанка и санкциях РФ

Снижение котировок еврооблигаций Украины в четверг составило от 0,6% – по бумагам с погашением в 2021г до 1,4% – по бумагам с погашением в 2027г на новостях о решении админсуда Киева признать незаконной национализацию ПриватБанка и введении Россией новых торговых санкций, которые затронут почти 30% товарооборота с Украиной.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка, падение еврооблигаций-2027 стало максимальным с февраля этого года, в результате чего их доходность выросла на 0,24 процентных пункта (п.п.) – до 8,6% годовых.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2023-2026 годах и в 2032 году снизились на 1-1,3%, а их доходность выросла на 0,18-0,29 п.п. – до 8,2-8,55% годовых.

Бумаги с погашением в 2021г просели в цене на 0,6%, а в 2022г – на 0,83%, что привело к увеличению их текущей доходности на 0,28 п.п. – соответственно до 7,65% и почти до 8% годовых.

Помимо того на 0,6% подешевели и ВВП-варранты Украины, которые сейчас котируются по цене около 65,85% от номинала.

Как сообщалось, держатели еврооблигаций позитивно оценили результаты первого тура президентских выборов 31 марта. За прошедший после этого период доходность украинских еврооблигаций снизилась в среднем на 0,4-0,8 п.п., а ВВП-варранты подорожали на 3,5%.

Помимо того за период между первым и вторым туром нерезиденты увеличили вложения в украинские внутренние гособлигации (ОВГЗ) на 10,6 млрд грн, или на 52%.