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Депозитные ставки для физлиц 18.04.19
17:32 18.04.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 18 апреля 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|17.04.19
|18.04.19
|17.04.19
|18.04.19
|17.04.19
|18.04.19
|3 месяца
|14.63
|14.59
|2.32
|2.27
|1.40
|1.35
|6 месяцев
|15.39
|15.35
|3.04
|2.91
|1.87
|1.78
|9 месяцев
|15.59
|15.62
|3.26
|3.14
|2.53
|2.30
|12 месяцев
|15.70
|15.63
|3.61
|3.53
|2.54
|2.36
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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