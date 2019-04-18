Ломбардам хотят разрешить совершать валютообменные операции

Об этом UBR.ua рассказал член Нацкомфинуслуг Александр Залетов. По его словам, регулятор в ближайшее время инициирует совместную встречу с участниками рынка и Национальным банком, чтобы выяснить, готовы ли к таким инициативам чиновники и сами ломбарды.

«Мы изучаем вопрос возможности предоставления ломбардам лицензии на валютообменные операции. Помещения для этого и люди у них есть. Если будет поддержка НБУ, то мы готовы в своих нормативных документах предусмотреть норму о том, что ломбарды могут осуществлять два вида деятельности: выдавать займы на условиях финансового кредита - это лицензируем мы, и, если ломбард выполнит требования лицензирования НБУ, - осуществлять валютообменные операции. Это будет на пользу гражданам, так как они получат еще один способ обмена валюты, а также вырастет конкуренция на рынке», - отметил Залетов.

По его словам, очень важно понять, есть ли спрос на такой вид деятельности со стороны самих участников рынка.

«Требования к лицензированию валютообменных операций высокие. Возможно, ломбарды просто не смогут их выполнить. Если обнаружится, что на это нет спроса, то и инициировать не будем. Сейчас как раз будем это изучать», - подметил нам Залетов.

Напомним, что согласно обязательствам, которые Украина взяла на себя, подписав меморандум с МВФ, депутаты Верховной Рады должны в ближайшее время принять во втором чтении закон "О сплите" и передать функции надзора за небанковскими финучреждениями Национальному банку.