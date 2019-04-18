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Справочный курс гривни вырос на 15,24 коп. до 26,8388 грн
12:24 18.04.2019 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 15,24 коп. до 26,8388 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 4,13 коп. до 26,6864 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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