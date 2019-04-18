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Остатки средств на корсчетах банков 18.04.19
11:20 18.04.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|16 апреля
|57695.5
|17 апреля
|57602.8
|18 апреля
|52982.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 18 апреля - 26,687575 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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