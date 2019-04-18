16 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $64,3 млн до $280 млн

Во вторник, 16 апреля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 64,3 млн долларов по сравнению с 15 апреля до 280 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 67,3 млн долларов по сравнению с 15 апреля до 309,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после роста в понедельник на 6 коп. во вторник опустился на 6 коп. до 26,72 UAH/USD.