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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 18.04.19
10:03 18.04.2019 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|15.04
|16.3529
|14.6029
|14.7500
|16.04
|16.1781
|14.8196
|17.04
|16.4286
|14.8894
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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