Евро слабо дорожает к доллару перед статистикой из еврозоны

Курс евро незначительно растет по отношению к доллару в четверг утром в ожидании инвесторами статистики из еврозоны, которая должна указать на состояние экономики региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.08 EET курс евро к доллару рос до 1,1296 доллара за евро против уровня предыдущего закрытия в 1,1294 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 111,89 иены за доллар со 112,05 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) не изменялся и составлял 97,01 пункта.В четверг днем ожидается публикация предварительной оценки композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны в апреле. Показатель, как прогнозируют эксперты, вырос до 51,8 пункта с 51,6 пункта в марте. "Данные по PMI из еврозоны сегодня привлекут в себе много внимания", - сказал агентству Рейтер главный экономист по рынкам Mizuho Bank Дайсуке Каракама (Daisuke Karakama).

Рост курса евро отмечается вторую торговую сессию подряд - в среду он был связан с увеличением интереса инвесторов к рисковым активам на фоне статистики из Китая, согласно которой ВВП страны в первом квартале вырос на 6,4% в годовом выражении, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 6,3%.