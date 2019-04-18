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Золото дешевеет 18 апреля на ослаблении опасений за мировую экономику
08:35 18.04.2019 |
Стоимость золота снижается в четверг утром на фоне сокращения спроса на более надежные активы в свете ослабления опасений за мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,75 доллара, или на 0,22%, до 1274,05 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро опускалась на 0,25%, до 14,902 доллара за унцию.
Аналитики связывают снижение спроса на более надежные активы, к которым относится золото, с улучшением перспектив мировой экономики, исходя из последних статданных из разных стран мира. Так, управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лэн (Brian Lan), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что опасения за мировую экономику сейчас не обсуждаются. По мнению эксперта, давление на стоимость золота усилилось после того, как она пробила вниз отметку в 1275 долларов за унцию. "Теперь цена на золото будет тестировать уровень в 1365 долларов", - добавил эксперт.
После хороших данных по ВВП Китая за первый квартал, инвесторы переключили внимание на ожидания статистики из еврозоны. Позднее в четверг будет опубликована предварительная оценка композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны в апреле. Показатель, как прогнозируют эксперты, вырос до 51,8 пункта с 51,6 пункта в марте.
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