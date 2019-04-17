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Депозитные ставки для физлиц 17.04.19
16:46 17.04.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 17 апреля 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|17.04.19
|16.04.19
|17.04.19
|16.04.19
|17.04.19
|16.04.19
|3 месяца
|14.63
|14.50
|2.32
|2.23
|1.40
|1.41
|6 месяцев
|15.39
|15.28
|3.04
|2.91
|1.87
|1.83
|9 месяцев
|15.59
|15.84
|3.26
|3.46
|2.53
|2.58
|12 месяцев
|15.70
|15.55
|3.61
|3.53
|2.54
|2.51
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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