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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.04.19
11:34 17.04.2019 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 17 апреля 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн.
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 12.04
|756290.80
|337102.50
|359404.27
|26058.73
|8139.33
|25585.96
|на 15.04
|755865.55
|337102.50
|358840.16
|26201.27
|8139.90
|25581.72
|на 16.04
|756269.71
|337102.50
|359365.69
|26182.97
|8164.79
|25453.76
|на 17.04
|755878.91
|337102.50
|358988.31
|26148.86
|8164.79
|25474.45
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 17 апреля – 26,722277 грн/$
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