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Остатки средств на корсчетах банков 17.04.19
11:31 17.04.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|12 апреля
|57596.0
|15 апреля
|55329.2
|16 апреля
|57695.5
|17 апреля
|57602.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 17 апреля – 26,722277 грн/$
По материалам:
Интерфакс-Украина
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