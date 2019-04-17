15 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $62 млн до $215,7 млн

В понедельник, 15 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 62 млн долларов по сравнению с 12 апреля до 215,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 70,1 млн долларов по сравнению с 12 апреля до 241,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в пятницу на 3 коп. в понедельник снизился на 6 коп. до 26,78 UAH/USD.