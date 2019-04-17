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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Стоимость золота 17 апреля перешла к росту после снижения с начала недели

 

Стоимость золота растет в среду утром в рамках коррекции после снижения на протяжении двух торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.36 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,15 доллара, или на 0,25%, до 1280,35 доллара за тройскую унцию. За две предыдущие торговые сессии золото подешевело на 0,9%. Цена майского фьючерса на серебро росла на 0,56%, до 14,998 доллара за унцию.

Участники торгов в среду покупают золото, существенно подешевевшее за две предыдущие торговые сессии. В то же время спрос на золото в качестве более надежного актива ограничивает хорошая статистика из Китая, которая была воспринята инвесторами как признак улучшения ситуации во второй по величине мировой экономике.

Согласно официальным данным, ВВП КНР в первом квартале вырос на 6,4% в годовом выражении, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 6,3%. "Опубликованные данные в Китае оказывают некоторое давление на стоимость золота", - приводит агентство Рейтер слова рыночного аналитика IG Markets Кайла Родда (Kyle Rodda).
По материалам: ПРАЙМ
 

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