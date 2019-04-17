Евро 17 апреля дорожает к доллару на росте аппетита к риску

Курс евро растет к доллару в среду утром на фоне увеличения спроса на рисковые активы после позитивной статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 EET курс евро к доллару рос до 1,1307 доллара за евро против уровня предыдущего закрытия в 1,128 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 111,97 иены за доллар со 111,99 иен. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,11%, до 96,94 пункта.

В среду инвесторы отдают предпочтение рисковым активам - акциям компаний на фондовых рынках и евро - на валютном. Поводом для оптимизма стала статистика из Китая, которая превзошла ожидания аналитиков. Это укрепило надежды на стабилизацию роста экономики Поднебесной, который оказался под давлением из-за торговой войны с США. По официальным данным из Китая, ВВП страны в первом квартале вырос на 6,4% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали роста лишь на 6,3%.

"Это говорит о том, что меры властей КНР, принятые в прошлом году, сейчас дают результаты", - прокомментировал агентству Рейтер старший валютный стратег NAB Родриго Катриль (Rodrigo Catril).