Финансовые новости
- |
- 17.04.19
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В НБУ заявили о сокращении наличных денег в обращении
В Украине по состоянию на 1 апреля 2019 года в наличном обращении находилось наличности на общую сумму 375,4 млрд гривень, что на 24,7 млрд гривень меньше, чем на начало года.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины на своей странице в Facebook.
"В наличном обороте Украины по состоянию на 1 апреля 2019 находилось наличности (банкнот и монет) на общую сумму 375,4 млрд грн, в том числе монет - на 2,3 млрд грн (13,2 млрд штук) и банкнот - на 373 млрд грн (2,8 млрд штук). Это на 24,7 млрд грн (или на 6,2%) меньше, чем на начало года (на 1 января 2019 - 400,1 млрд грн)", - говорится в сообщении.
В НБУ отмечают, что среднее количество банкнот на одного украинца составляло 66 штук, а монет различных номиналов (разменных и оборотных) - 312 штук. Больше всего по количеству в обращении банкнот номиналом 200 гривень (21,8%), среди монет - 10 копеек (29%).
Как сообщал Укринформ, по состоянию на 1 января 2019 года в обращении находилось наличности на общую сумму 400,1 млрд грн. В обращении было 2,95 млрд штук банкнот на сумму 397,8 млрд грн и 13,1 млрд штук монет на 2,2 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ожидания бизнеса по объемам производства, инфляции и курса гривны улучшились, - НБУ
|В ожидании халявы: Почему Зеленский может стать последним президентом Украины
|Когда украинские ракеты будут лететь в два раза дальше российских
|Нацбанк 16 апреля не проводил агрессивных скупок валюты, потому курс находился в узком коридоре
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ намерен обновить требования к заполнению реквизитов расчетных документов с использованием IBAN
|Справочный курс гривни вырос на 4,13 коп. до 26,6864 грн
|Аналитики банка Goldman Sachs полагают, что инвесторам не стоит рассчитывать на большую прибыль в 2019 году
|Биржи АТР закрылись 17 апреля разнонаправленно на внутренней статистике
|Курсы валют по карточным операциям на 17.04.19
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.04.19
Это интересно
|Xiaomi выпустила велосипедный насос MIJIA Bicycle Pump за $30
|Страны ЕС окончательно согласовали ужесточение экологических норм для автомобилей
|Страны ЕС окончательно одобрили новые нормы защиты авторских прав
|Apple тратит по несколько миллионов долларов на разработку каждой игры для сервиса Arcade
|Volkswagen ID. Roomzz: электрический кроссовер с автопилотом четвёртого уровня
|Хакеры взломали почтовые сервисы Microsoft
|Крупнейший в мире самолет впервые поднялся в воздух