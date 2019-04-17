В НБУ заявили о сокращении наличных денег в обращении

В Украине по состоянию на 1 апреля 2019 года в наличном обращении находилось наличности на общую сумму 375,4 млрд гривень, что на 24,7 млрд гривень меньше, чем на начало года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины на своей странице в Facebook.

"В наличном обороте Украины по состоянию на 1 апреля 2019 находилось наличности (банкнот и монет) на общую сумму 375,4 млрд грн, в том числе монет - на 2,3 млрд грн (13,2 млрд штук) и банкнот - на 373 млрд грн (2,8 млрд штук). Это на 24,7 млрд грн (или на 6,2%) меньше, чем на начало года (на 1 января 2019 - 400,1 млрд грн)", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что среднее количество банкнот на одного украинца составляло 66 штук, а монет различных номиналов (разменных и оборотных) - 312 штук. Больше всего по количеству в обращении банкнот номиналом 200 гривень (21,8%), среди монет - 10 копеек (29%).

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 1 января 2019 года в обращении находилось наличности на общую сумму 400,1 млрд грн. В обращении было 2,95 млрд штук банкнот на сумму 397,8 млрд грн и 13,1 млрд штук монет на 2,2 млрд грн.