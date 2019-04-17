Доллар США практически стабилен к корзинам основных мировых валют 16 апреля

Курс доллара США практически стабилен относительно корзин основных мировых валют.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил журналистам, что Федеральной резервной системе, возможно, придется снизить процентные ставки, в случае если темпы роста потребительских цен замедлятся. Тем не менее, сейчас он прогнозирует сохранение стоимости заимствований на текущем уровне до осени 2020 года.

"Если базовая инфляция (индекс Core CPI) опустится, допустим, до 1,5%", это будет означать, что денежно-кредитная политика сдерживает подъем цен, "и логично будет подумать о снижении ставки", сказал Ч.Эванс.

Евро торгуется днем в районе $1,1299 против $1,1304 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится сейчас в районе 126,56 иены по сравнению со 126,64 иены в понедельник. Курс доллара составляет 112,01 иены против 112,04 иены днем ранее.

Фунт стерлингов торгуется во вторник около $1,3067 против $1,3100 в предыдущий рабочий день и 1,1567 евро по сравнению с 1,1589 евро.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опускается во вторник на 0,01%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается на 0,06%.

"Появляющиеся признаки восстановления роста глобальной экономики ставят под сомнение наш "бычий" взгляд на единую европейскую валюту. Тем не менее, нестабильность экономики еврозоны и сохраняющиеся в ней проблемы по-прежнему несут риски для евро. По нашим оценкам, валюта будет дешеветь в ближайшие месяцы", - сообщается в отчете Julius Baer.

Между тем аналитики UBS полагают, что улучшение макроэкономических показателей в еврозоне позволяет предполагать рост курса евро до $1,18 в ближайшее время, а к концу года он может подняться до $1,2.

"Оптимизм в отношении роста в других странах мира должен ослабить доллар и помочь евро", - говорится в обзоре Morgan Stanley. Эксперты банка также ставят ориентиром для курса единой европейской валюты уровень в $1,18, который последний раз отмечался в сентябре прошлого года.

