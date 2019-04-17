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Справочный курс гривни вырос на 9,23 коп. до 26,7277 грн
12:32 16.04.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 9,23 коп. до 26,7277 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 10,99 коп. до 26,8200 UAH/USD.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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