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Французские страховые компании смогут инвестировать в криптовалюты
11:58 16.04.2019 |
Во Франции принят закон, согласно которому компании, занимающиеся страхованием жизни, могут инвестировать в криптовалюты и токены без ограничений на сумму вложений. Об этом сообщает Trustnodes со ссылкой на местное издание LeEchos.
Закон «О плане действий для роста и трансформации предприятий» был принят в четверг. В нем, в частности, говорится, что страховщики могут инвестировать в криптоактивы через специализированные профессиональные фонды. Более того, страховые компании могут предоставлять клиентам страховые продукты на базе цифровых активов.
Также внесены поправки в статью 26b Денежно-финансового кодекса, согласно которым активами специализированных фондов может быть «имущество, подлежащее регистрации в блокчейне».
«С этими положениями, написанными черным по белому, специализированные фонды могут инвестировать в криптовалюты, такие как биткоин», - отмечает юрист компании Simmons & Simmons LLP Эмильен Бернар-Альзиас.
Таким образом, закон открывает новые возможности не только для страховых компаний, но и для институциональных инвесторов в целом, включая пенсионные фонды.
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