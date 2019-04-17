12 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $44,5 млн до $277,7 млн

В пятницу, 12 апреля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 44,5 млн долларов по сравнению с 11 апреля до 277,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 50 млн долларов по сравнению с 11 апреля до 312 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 10 коп. в пятницу опустился на 3 коп. до 26,72 UAH/USD.