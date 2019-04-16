Финансовые новости
- |
- 16.04.19
- |
- 10:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 15.04.19
10:05 16.04.2019 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|11.04
|16.3367
|-
|-
|-
|-
|14.4999
|-
|-
|-
|-
|12.04
|16.3484
|14.5679
|14.9500
|15.04
|16.3529
|14.6029
|14.7500
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Савченко и Зеленский. Почему освобождение «Пули» ударит именно по комику
ТОП-НОВОСТИ
|«Лоббист» комика: Кто такой Бернар-Анри Леви, который организовал встречу Зеленского с Макроном
|Порошенко обвинил Данилюка в конфликте интересов из-за ПриватБанка
|Валютчики рассчитывают на поступление вадюты не только от экспортеров, но и на иностранных кредиторов
|Аудит Нацбанка - почему это угроза?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 15.04.19
|Золото продолжает дешеветь на снижении спроса на надежные активы
|Евро стабилен к доллару в ожидании статданных из Европы
|Morgan Stanley ждет усиления волатильности на рынках
|Биржи АТР растут 16 апреля на ослаблении торговых опасений
|Биржи США закрылись 15 апреля в минусе на отчетах банков
|Валютчики рассчитывают на поступление вадюты не только от экспортеров, но и на иностранных кредиторов
Это интересно
|Volkswagen ID. Roomzz: электрический кроссовер с автопилотом четвёртого уровня
|Хакеры взломали почтовые сервисы Microsoft
|Крупнейший в мире самолет впервые поднялся в воздух
|Disney представила онлайн-кинотеатр Disney+
|Acer представила обновлённые игровые ноутбуки Predator Helios 700 и 300
|Умная колонка с большим экраном. У Huawei свое видение телевизора нового поколения
|Lockheed Martin планирует построить корабль для доставки людей на Луну к 2024 году