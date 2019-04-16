Золото продолжает дешеветь на снижении спроса на надежные активы

Стоимость золота во вторник утром снижается второй день подряд на фоне уменьшения спроса на более надежные активы в свете ослабления торговых опасений и улучшения статданных из США и Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 9.10 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,95 доллара, или на 0,31%, до 1287,35 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,35%, до 14,922 доллара за унцию.

Инвесторы стали отдавать предпочтение рисковым активам вместо более надежного золота после пятничной статистики по экспорту Китая. До этого инвесторов порадовала еженедельная статистика по рынку труда из США, согласно которой число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю упало до минимума с 1969 года.

Дополнительную поддержку настроениям инвесторов оказали заявления главы американского минфина Стивена Мнучина о том, что Китай и США приближаются к финальной стадии торговых переговоров.

"Основная причина, которая оказывает давление на стоимость золота, заключается в улучшении экономических данных. Для таких стран, как, например, Китай, ситуация немного изменилась", - сказал агентству Рейтер аналитик UBS Wealth Management Доминик Шнайдер (Dominic Schneider).