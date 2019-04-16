Финансовые новости
- |
- 16.04.19
- |
- 10:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото продолжает дешеветь на снижении спроса на надежные активы
09:35 16.04.2019 |
Стоимость золота во вторник утром снижается второй день подряд на фоне уменьшения спроса на более надежные активы в свете ослабления торговых опасений и улучшения статданных из США и Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 9.10 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,95 доллара, или на 0,31%, до 1287,35 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,35%, до 14,922 доллара за унцию.
Инвесторы стали отдавать предпочтение рисковым активам вместо более надежного золота после пятничной статистики по экспорту Китая. До этого инвесторов порадовала еженедельная статистика по рынку труда из США, согласно которой число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю упало до минимума с 1969 года.
Дополнительную поддержку настроениям инвесторов оказали заявления главы американского минфина Стивена Мнучина о том, что Китай и США приближаются к финальной стадии торговых переговоров.
"Основная причина, которая оказывает давление на стоимость золота, заключается в улучшении экономических данных. Для таких стран, как, например, Китай, ситуация немного изменилась", - сказал агентству Рейтер аналитик UBS Wealth Management Доминик Шнайдер (Dominic Schneider).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Савченко и Зеленский. Почему освобождение «Пули» ударит именно по комику
ТОП-НОВОСТИ
|«Лоббист» комика: Кто такой Бернар-Анри Леви, который организовал встречу Зеленского с Макроном
|Порошенко обвинил Данилюка в конфликте интересов из-за ПриватБанка
|Валютчики рассчитывают на поступление вадюты не только от экспортеров, но и на иностранных кредиторов
|Аудит Нацбанка - почему это угроза?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 15.04.19
|Золото продолжает дешеветь на снижении спроса на надежные активы
|Евро стабилен к доллару в ожидании статданных из Европы
|Morgan Stanley ждет усиления волатильности на рынках
|Биржи АТР растут 16 апреля на ослаблении торговых опасений
|Биржи США закрылись 15 апреля в минусе на отчетах банков
|Валютчики рассчитывают на поступление вадюты не только от экспортеров, но и на иностранных кредиторов
Это интересно
|Volkswagen ID. Roomzz: электрический кроссовер с автопилотом четвёртого уровня
|Хакеры взломали почтовые сервисы Microsoft
|Крупнейший в мире самолет впервые поднялся в воздух
|Disney представила онлайн-кинотеатр Disney+
|Acer представила обновлённые игровые ноутбуки Predator Helios 700 и 300
|Умная колонка с большим экраном. У Huawei свое видение телевизора нового поколения
|Lockheed Martin планирует построить корабль для доставки людей на Луну к 2024 году