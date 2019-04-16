Евро стабилен к доллару в ожидании статданных из Европы

Курс евро слабо изменяется по отношению к доллару во вторник утром в ожидании статистики из Европы, которая может указать на состояние экономики региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.29 EET курс евро к доллару составлял 1,1305 доллара за евро против уровня предыдущего закрытия в 1,1307 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 111,96 иены за доллар со 112,03 иен. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 96,94 пункта.

Во вторник утром инвесторы воздерживаются от активных действий на валютном рынке в ожидании статистики. Так, участники торгов ждут данных Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) за апрель о доверии инвесторов к экономике еврозоны и Германии в частности. По прогнозу аналитиков, индекс экономических ожиданий в зоне евро поднялся до 1,2 пункта с минус 2,5 пункта месяцем ранее. При этом, согласно прогнозу, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле поднялся до 0,8 пункта против мартовского уровня в минус 3,6 пункта.

Кроме того, определенное влияние на настроения участников валютного рынка оказывают ожидания статистики из Китая, которая будет опубликована в среду. Аналитики прогнозируют, что экономика Поднебесной в первом квартале выросла на 1,4% в квартальном исчислении и на 6,3% - в годовом, что означает замедление роста по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.

Аналитики отмечают, что несмотря на укрепление иены к доллару, давление на нее сохраняется. На прошлой неделе японская валюта подешевела к американской почти на 1%. "Возможно, это связано с ослаблением опасений относительно состояния мировой экономики, а также с тем, что нет усиления торгового конфликта между США и Китаем", - полагает валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), мнение которого приводит агентство Рейтер.