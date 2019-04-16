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Агентство S&P пояснило высокую долю проблемных кредитов в банках Украины
15:41 15.04.2019 |
Деятельность банковского сектора Украины в 2018 году вновь стала прибыльной, однако украинские банки по-прежнему стараются урегулировать очень значительный объем проблемных кредитов. Об этом говорится в сообщении агентства Standard & Poor's Global Ratings.
В частности, в феврале 2019 года доля проблемных кредитов в совокупном объеме кредитов банковской системы составляла 53,2%.
Аналитики отмечают, что этот показатель определяется прежде всего объемом проблемных кредитов "ПриватБанка", составляющих 83% его кредитного портфеля, "что обусловлено тем фактом, что портфель корпоративных кредитов почти полностью состоит из кредитов связанным сторонам". При этом доля проблемных кредитов частных украинских банков составляет чуть менее 25%.
Стратегия правительства по развитию государственных банков предусматривает постепенную "расчистку" балансов и последующую частичную приватизацию как минимум двух из четырех государственных банков, а именно - "Ощадбанка" и "ПриватБанка", напоминают в агентстве.
"В связи с текущим реформированием всех четырех государственных банков (при этом изменения в "Укрэксимбанка" и "Ощадбанке" проходят более медленным темпами) мы не ожидаем дополнительных расходов на рекапитализацию в бюджете центрального правительства в ближайший год", - говорится в сообщении.
В целом агентство S&P относит банковский сектор Украины к группе 10 по классификации BICRA (к группе 1 относятся страны с наименьшими рисками, а к группе 10 - страны с наибольшими рисками)
Отметим, по данным Минфина, доля национализированного "ПриватБанка" составляет 21% в активах банков и 35% в депозитах физических лиц.
Напомним, что одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. В частности, заместитель министра финансов Юрий Гелетий сообщил, что целевой ориентир министерства - 25%.
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