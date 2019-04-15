Всемирный банк и МВФ запустили тестовую криптовалюту

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк запустили частный блокчейн и так называемую "квазикриптовалюту" для закрытого тестирования, сообщает Financial Times.

Важно отметить, Learning Coin не является классической криптовалютой, так как не имеет реальной ценности. Монета создана исключительно для образовательных целей.

Проект, получивший название Learning Coin, создан для изучения возможностей блокчейна и цифровых активов, а монета доступна только сотрудникам МВФ и Всемирного банка. В частности, они будут получать цифровые активы за прохождение определенных этапов образования - в рамках проекта создадут приложение, где сотрудники смогут изучать различные лекции, видео и аудио, посвященные цифровым валютам. После этого организации позволят им выкупить активы. Ожидается, что это должно помочь сотрудникам понять, как можно использовать криптовалюту в реальной жизни.

Кроме того, после завершения тестирования Всемирный банк и МВФ, возможно, будут продолжать использовать блокчейн для создания смарт-контрактов или борьбы с отмыванием денег.

"Блокчейн-технологии и криптоактивы развиваются чрезвычайно быстро, как растет и объем информации, связанной с ними. И центробанки, регуляторы и финансовые учреждения должны признать растущий дефицит знаний об этих технологиях среди законодателей, политиков и экономистов", - подчеркнули в МВФ.

Напомним, недавно глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что криптовалюты расшатывают финансовую систему и регуляторы должны пристально следить за развитием криптоиндустрии.