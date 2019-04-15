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Cправочный курс гривни на 10,99 коп. до 26,8200 грн
12:34 15.04.2019 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 10,99 коп. до 26,8200 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 14,24 коп. до 26,7101 UAH/USD.
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