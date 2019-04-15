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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям на 15.04.19

11:32 15.04.2019 |

Финансы

 

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 15 апреля 2019г.

Курс валют
USD1USD1EUR1EUR1RUR10RUR10
 ПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажа
ПриватБанк 26.7000 26.9542 29.9500 30.4878 3.8500 4.2000
ОТП Банк 26.7000 26.8500 30.2000 30.3500   
Укрсоцбанк 26.7000 26.9500 30.1500 30.6500   
Ощадбанк 26.6500 27.1000 29.9000 30.7000 2.6000 4.5000
Креди Агриколь Банк 26.6500 26.9500 30.0000 30.5000   
Укрэксимбанк 26.6000 27.0400 29.9100 30.6500   
Райффайзен Банк Аваль 26.5957 27.1000 29.9401 30.5500   

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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