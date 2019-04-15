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НБУ купил на межбанке $56,5 млн 8-12 апреля
11:28 15.04.2019 |
Национальный банк в период с 8 по 12 апреля купил на межбанковском валютном рынке 56,5 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ купил 56,5 млн долларов путем использования механизма Matching.
Используя Matching, НБУ с начала года купил 474 млн долларов, продал - 108,5 млн долларов.
С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 988,1 млн долларов, а продал 188,43 млн долларов.
79,93 млн долларов с начала года было продано по интервенции по единому курсу, а куплено - 499,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал - 1 801,82 млн долларов.
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