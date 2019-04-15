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11 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $46,7 млн до $233,2 млн
10:56 15.04.2019 |
В четверг, 11 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 46,7 млн долларов по сравнению с 10 апреля до 233,2 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 35,5 млн долларов по сравнению с 10 апреля до 262 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.
Курс доллара на межбанке после повышения в среду на 12 коп. в четверг опустился на 10 коп. до 26,75 UAH/USD.
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