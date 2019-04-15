Доллар дешевеет 15 апреля на снижении спроса на защитные активы

Курс доллара США снижается к большинству основных мировых валют, поскольку сильные статданные из Китая, позитивная отчетность двух крупнейших американских банков и оптимизм в отношении торговых переговоров Вашингтона с Пекином привели к снижению спроса на защитные активы.

Пара евро/доллар к 9:30 EET торгуется на уровне $1,1312 по сравнению с $1,1299 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара относительно японской составляет 111,94 иены против 112,02 иены на завершение торгов в пятницу, курс евро к иене - 126,61 иены по сравнению со 126,57 иены по итогам предыдущих торгов.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,03%.

Как стало известно на прошлой неделе, Китай резко увеличил экспорт в марте 2019 года, сократив при этом объем импорта. Экспорт в долларовом выражении подскочил на 14,2% относительно марта прошлого года, импорт рухнул на 7,6%.

Также в пятницу свою отчетность за первый квартал представили банки JPMorgan Chase, крупнейший по объему активов банк США, и Wells Fargo, лидер в сфере ипотечного кредитования. Оба банка зафиксировали квартальную прибыль и выручку выше прогнозов рынка.

Тем временем на минувших выходных министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о существенном прогрессе в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином, отметив, что стороны "приближаются к финальному раунду".

"На полях" мероприятия, организованного Международным валютным фондом (МВФ) в Вашингтоне, С.Мнучин заявил журналистам, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на текущей неделе проведут две телеконференции со своими китайскими партнерами. При этом стороны обсуждают необходимость дальнейших личных встреч, добавил он.