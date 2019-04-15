Золото дешевеет 15 апреля на снижении спроса на надежные активы

Стоимость золота снижается в понедельник утром на фоне улучшения рисковых настроений и снижения спроса на более надежные активы, к которым относится драгоценный металл, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.08 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 4,45 доллара, или на 0,35%, до 1290,65 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро опускалась на 0,57%, до 14,87 доллара за унцию.

Спрос на золото в качестве более надежного актива в понедельник оказался под давлением, поскольку инвесторы отдают предпочтение рисковым активам. Данная тенденция началась еще в пятницу после сильной статистики по экспорту Китая. Дополнительную поддержку настроениям инвесторов оказали заявления главы американского минфина Стивена Мнучина о том, что Китай и США приближаются к финальной стадии торговых переговоров. На этом фоне в понедельник отмечается рост на фондовых биржах Азии, последовавший за пятничным подъемом на рынках США.

В то же время негативную динамику цены на золото помогает ограничить снижение курса доллара по отношению к большинству мировых валют. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 96,87 пункта.