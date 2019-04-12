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Депозитные ставки для физлиц 12.04.19
17:30 12.04.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 12 апреля 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|11.04.19
|12.04.19
|11.04.19
|12.04.19
|11.04.19
|12.04.19
|3 месяца
|14.62
|14.50
|2.32
|2.23
|1.40
|1.41
|6 месяцев
|15.40
|15.28
|3.00
|2.91
|1.83
|1.83
|9 месяцев
|15.69
|15.84
|3.27
|3.46
|2.43
|2.58
|12 месяцев
|15.68
|15.55
|3.62
|3.53
|2.49
|2.51
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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