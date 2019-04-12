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Евро дорожает к доллару на статистике по промпроизводству в Европе
14:14 12.04.2019 |
Курс евро растет к доллару в пятницу днем после того, как оказавшаяся лучше прогнозов статистика по промышленному производству из еврозоны помогла ослабить опасения инвесторов за состояние экономики региона, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.45 EET курс евро к доллару рос до 1,1307 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,125 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 111,92 иены за доллар со 111,65 иен. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 96,89 пункта.
Участники торгов обратили внимание на данные европейского статистического агентства Евростат, согласно которым объем промышленного производства в еврозоне в феврале опустился на 0,2% в месячном выражении и на 0,3% в годовом. Аналитики ожидали более серьезного снижения показателя: на 0,5% к январю и на 1% - в годовом исчислении.
Валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что курс единой европейской валюты будет сохранять положительную динамику. "Неудивительно, что евро способен быстро реагировать на потенциально положительные факторы, учитывая, что фундаментальные показатели экономики еврозоны демонстрируют признаки улучшения", - сказал эксперт.
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