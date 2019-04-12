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Справочный курс гривни вырос на 14,24 коп. до 26,7101 грн
12:27 12.04.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 14,24 коп. до 26,7101 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 11,08 коп. до 26,8525 UAH/USD.
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