10 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $76,3 млн до $279,9 млн

В среду, 10 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 76,3 млн долларов по сравнению с 9 апреля до 279,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 98,9 млн долларов по сравнению с 9 апреля до 297,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после повышения во вторник на 7 коп. в среду вырос на 12 коп. до 26,85 UAH/USD.