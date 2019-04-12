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Остатки средств на корсчетах банков 12.04.19
11:33 12.04.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|10 апреля
|38688.3
|11 апреля
|56279.5
|12 апреля
|57596.0
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 12 апреля - 26,831419 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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