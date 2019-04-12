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Золото 12 апреля дорожает на снижении курса доллара к мировым валютам
09:11 12.04.2019 |
Цена золота растет в пятницу утром на фоне ослабления доллара по отношению к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.47 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,85 доллара, или на 0,22%, до 1296,15 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,37%, до 14,922 доллара за унцию.
Поддержку стоимости золота оказывает снижение курса доллара. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,18%, до 97 пунктов.
Мировые инвесторы ждут начала корпоративной отчетности в США. В пятницу свои финансовые результаты за минувший квартал представят одни из крупнейших банков страны JP Morgan и Wells Fargo.
"Стоимость золота изменяется в узком диапазоне в ожидании сезона корпоративной отчетности - инвесторы хотят понять, ухудшилась ли экономическая ситуация в первом квартале, и отразилось ли это на корпоративных показателях", - сказал агентству Рейтер сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).
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