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Курс фунта вернулся к росту к доллару после снижения днем ранее
08:58 12.04.2019 |
Курс фунта стерлингов растет в пятницу утром после снижения днем ранее - на рынке отмечается волатильность после очередного переноса срока выхода Великобритании из ЕС (Brexit), следует из данных торгов.
По состоянию на 8.33 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,307 доллара за фунт против 1,3054 доллара на предыдущем закрытии. В четверг фунт подешевел к доллару на 0,4%.
Курс евро к доллару рос до 1,1288 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,125 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 111,79 иены за доллар со 111,65 иен. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 96,99 пункта.
Евросоюз в ночь на четверг согласился перенести срок Brexit c 12 апреля на 31 октября, сохранив возможность выхода страны из ЕС и раньше. Это уже второй перенос срока Brexit - изначально он был запланирован на 29 марта.
Рынки неоднозначно восприняли это решение, многие аналитики считают, что таким образом проблему откладывают в долгий ящик, не способствуя ее решению, и на этом фоне курс фунта проявляет волатильность.
Аналитик ETX Capital Майкл Бейкер (Michael Baker) сказал агентству Франс Пресс, что второй перенос никого не удивил. "Это решение не делает нас ближе ни к согласованном выходу из ЕС, ни к Brexit без соглашения", - добавил эксперт.
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