Курс фунта вернулся к росту к доллару после снижения днем ранее

Курс фунта стерлингов растет в пятницу утром после снижения днем ранее - на рынке отмечается волатильность после очередного переноса срока выхода Великобритании из ЕС (Brexit), следует из данных торгов.

По состоянию на 8.33 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,307 доллара за фунт против 1,3054 доллара на предыдущем закрытии. В четверг фунт подешевел к доллару на 0,4%.

Курс евро к доллару рос до 1,1288 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,125 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 111,79 иены за доллар со 111,65 иен. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 96,99 пункта.

Евросоюз в ночь на четверг согласился перенести срок Brexit c 12 апреля на 31 октября, сохранив возможность выхода страны из ЕС и раньше. Это уже второй перенос срока Brexit - изначально он был запланирован на 29 марта.

Рынки неоднозначно восприняли это решение, многие аналитики считают, что таким образом проблему откладывают в долгий ящик, не способствуя ее решению, и на этом фоне курс фунта проявляет волатильность.

Аналитик ETX Capital Майкл Бейкер (Michael Baker) сказал агентству Франс Пресс, что второй перенос никого не удивил. "Это решение не делает нас ближе ни к согласованном выходу из ЕС, ни к Brexit без соглашения", - добавил эксперт.