Глава МВФ: криптовалюты расшатывают финансовую систему

Цифровые валюты «сотрясают» банковскую систему и с целью поддержания ее стабильности должны отслеживаться. Об этом в интервью CNBC заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

В качестве примера того, как криптовалюты влияют на участников финансового рынка, она назвала изменение модели ведения бизнеса коммерческими банками.

«Я думаю, что все, что использует технологии распределенного реестра, вне зависимости от того, как вы это называете - криптовалюта, активы или просто валюты - однозначно расшатывает систему», - сказала Лагард.

Она убеждена, что регуляторы должны следить и сопровождать подобные изменения в индустрии.

«Мы не нуждаемся в инновациях, которые устроят системе такую встряску, что мы утратим необходимую стабильность», - подытожила глава МВФ.

Напомним, отношение МВФ к криптовалютам менялось со временем. Так, еще в мае прошлого года организация утверждала, что цифровые активы не угрожают глобальной экономической стабильности, а уже в октябре заявила, что они сделают мировую экономику уязвимой.