Курс доллара США 11 апреля повышается впервые за 4 дня

Курс американского доллара в четверг растет впервые за четыре дня, инвесторы оценивают протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США, а также отсрочку Brexit.

Кроме того, позднее состоятся выступления нескольких представителей Федрезерва.

Евро торгуется днем в районе $1,1263 против $1,1274 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится сейчас в районе 125,29 иены по сравнению со 125,15 иены в среду. Курс доллара составляет 111,24 иены против 111,01 иены днем ранее.

Фунт стерлингов торгуется в четверг около $1,3073 против $1,3091 в предыдущий рабочий день и 1,1611 евро по сравнению с 1,1612 евро.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в четверг поднимается на 0,1%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается на 0,19%.

"Реакция на заседание ЕЦБ и протокол ФРС ограничилась коллективным пожатием плеч после попытки распродать евро на фоне пессимизма Марио Драги. На саммите по Brexit было решено дать компромиссную шестимесячную отсрочку, и трейдеры по фунту топчутся на месте", - отмечается в обзоре Saxo Bank.

Американский ЦБ оставляет открытой возможность для изменения базовой процентной ставки в любом направлении. "Большинство участников заседания ожидали, что изменение экономического прогноза, а также рисков для экономики, вероятно, потребует сохранения базовой ставки неизменной до конца текущего года", - отмечается в протоколе.

В то же время представители FOMC подчеркивали, что их решения относительно уровня ставки на ближайших заседаниях будут зависеть от оценок ситуации в экономике, а также изменения характера рисков.

Европейский совет согласился на дальнейшее продление срока Brexit, чтобы позволить ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. "Такое продление должно длиться столько, сколько необходимо, и, в любом случае, не далее 31 октября 2019 года", - говорится в документе, распространенном в Брюсселе в ночь на четверг.