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Справочный курс гривни снижен на 11,08 коп. до 26,8525 грн
12:35 11.04.2019 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 11,08 коп. до 26,8525 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 6,93 коп. до 26,7417 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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