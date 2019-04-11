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Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ более чем на 2,93 млрд грн
11:51 11.04.2019 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов увеличился на 2,93 млрд грн (на 12,8%) до 25,788 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 1,215 млрд грн ( на 0,16%) до 757,682 млрд грн.
По данным Центробанка, портфель ОВГЗ украинских банков возрос на 1,577 млрд грн, портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, физлиц – увеличился на 0,068 млрд грн, тогда как юрлиц - сократился на 0,206 млрд грн,.ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 09.04
|756185.51
|337102.50
|362344.41
|26002.57
|7883.28
|22852.73
|на 10.04
|756466.34
|337102.50
|362496.35
|26089.27
|7920.86
|22857.35
|на 11.04
|757681.71
|337102.50
|360919.64
|25882.98
|7988.59
|25788.00
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 11 апреля– 26,765228 грн/$1.
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