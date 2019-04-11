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Курсы валют по карточным операциям на 11.04.19
11:46 11.04.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 11 апреля 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.7500
|27.0270
|29.9500
|30.4878
|3.8500
|4.2000
|ОТП Банк
|26.8000
|26.9500
|30.1000
|30.3000
|Укрсоцбанк
|26.7500
|26.9500
|30.0500
|30.5000
|Ощадбанк
|26.7000
|27.1000
|29.8000
|30.6000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|26.7500
|27.0500
|30.1000
|30.5500
|Укрэксимбанк
|26.6000
|27.0700
|29.8400
|30.6400
|Райффайзен Банк Аваль
|26.6667
|27.1500
|30.0303
|30.5000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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