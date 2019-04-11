9 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $157,3 млн до $356,2 млн

Во вторник, 9 апреля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 157,3 млн долларов по сравнению с 8 апреля до 356,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 132,8 млн долларов по сравнению с 8 апреля до 396,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 2 коп. во вторник вырос на 7 коп. до 26,73 UAH/USD.