Золото дешевеет 11 апреля после роста в течение нескольких дней подряд

Цена на золото перешла к снижению в четверг утром после повышения на протяжении четырех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,15 доллара, или на 0,16%, до 1311,7 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,31%, до 15,197 доллара за унцию.

В четверг на рынке золота отмечаются коррекционные настроения. Инвесторы фиксируют прибыль после того, как стоимость металла за четыре последних торговых сессии выросла на 1,8%. Как отмечают аналитики, рост стоимости золота был связан с увеличением спроса на более надежные активы из-за опасений относительно перспектив роста мировой экономики.

"Экономические риски и нерадужные прогнозы спровоцировали спрос на более надежные активы, благодаря чему стоимость золота закрепилась выше уровня в 1300 долларов за унцию", - отметил в интервью агентству MarketWatch аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga).

Участники торгов также обратили внимание на протокол мартовского заседания ФРС, на котором члены регулятора согласились с тем, что до конца текущего года с учетом экономической ситуации нет необходимости менять уровень ключевой ставки на уровне 2,25-2,5% годовых. Некоторые участники также сообщили, что целевой диапазон ставки может быть изменен в любом направлении в зависимости от поступающих экономических данных и других факторов.