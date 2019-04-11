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Фунт дорожает к доллару 11 апреля после переноса срока Brexit
08:44 11.04.2019 |
Курс фунта стерлингов растет по отношению к доллару в четверг утром после того, как Евросоюз согласовал перенос срока Brexit на октябрь, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.18 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3107 доллара за фунт против 1,3089 доллара на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,128 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1273 доллара за евро, курс доллара к иене повышался до 111,09 иены за доллар со 111 иен. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 96,91 пункта.
Лидеры 27 стран ЕС по итогам нескольких часов напряженных дискуссий, в которых Франция и Германия неожиданно разошлись во мнениях, смогли согласовать в четверг компромиссную дату новой отсрочки по Brexit - теперь Лондон должен успеть распрощаться с ЕС максимум до 31 октября, в противном случае выход без договора произойдет 1 ноября.
"По крайней мере, в этом месяце выхода Великобритании из ЕС без соглашения не будет. Они просто откладывают решение проблемы в долгий ящик. Я ожидаю распродаж фунта стерлинга, как только шумиха утихнет", - сказал агентству Рейтер аналитик State Street Bank Казушиге Кайда (Kazushige Kaida).
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