Евро дорожает 10 апреля после заседания ЕЦБ, рынок ждет выступления Драги и протокола заседания ФРС

Курс евро к доллару США незначительно поднимается в среду после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1278 по сравнению с $1,1263 на закрытие предыдущей сессии.

ЕЦБ по итогам заседания в среду ожидаемо сохранил все три ключевые процентные ставки на прежних уровнях, а также оставил мартовский прогноз (forward guidance) по денежно-кредитной политике, заявив, что ожидает сохранения процентных ставок на текущих уровнях "по крайней мере до конца 2019 года".

Центробанк также заявил, что продолжит реинвестировать поступления от погашаемых облигаций, приобретенных в рамках программы количественного смягчения (QE), в полном объеме в течение дополнительного времени после того, как начнет повышать процентные ставки.

В заявлении ЕЦБ по итогам мартовского заседания не было новых деталей относительно новой серии целевых долгосрочных кредитов (TLTRO), объявленной в марте.

Теперь участники рынка ждут традиционной пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, которая начнется в 15:30 МСК.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,1%.

Курс доллара к иене стабилен на уровне 111,14 иены, курс евро к иене поднялся до 125,35 иены против 125,17 иены накануне.

В центре внимания трейдеров в среду - протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 19-20 марта, который особенно интересен для трейдеров с учетом давления на ФРС, оказываемого президентом США Дональдом Трампом. На прошлой неделе Д.Трамп заявил, что, по его мнению, Федрезерву следует понизить ставку, прекратить сокращение объема активов на балансе и вернуться к количественному смягчению.

Фунт стерлингов поднялся в ходе торгов до $1,3091 по сравнению с $1,3052 накануне. Британская валюта также прибавляет 0,4% в паре с евро.

Лидеры 27 стран ЕС в среду обсудят с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Брюсселе ситуацию с Brexit. Основное внимание в ходе саммита будет уделено перспективе переноса Brexit на более поздний срок.

В настоящее время ближайшая возможная дата Brexit - 12 апреля. В ходе саммита Т.Мэй должна будет объяснить европейским политикам, зачем ей нужно продление сроков Brexit.

Окончательное решение по срокам Brexit будут принимать лидеры 27 стран ЕС. Любой из вариантов они должны будут поддержать единогласно. События могут развиваться по нескольким сценариям.

