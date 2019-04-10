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Справочный курс гривни понижен на 6,93 коп. до 26,7417 грн
12:24 10.04.2019 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 6,93 коп. до 26,7417 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 10 апреля, на 2,41 коп. до 26,6724 UAH/USD.
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