Денежная масса в марте сократилась на 0,2% - НБУ

Денежная масса в Украине в марте 2019 года сократилась на 0,2%, или 2,79 млрд грн - до 1 трлн 252,57 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародовал Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте в среду.

По его данным, денежная база за минувший месяц увеличилась на 0,1%, или 0,48 млрд грн - до 423,71 млрд грн.

НБУ указывает, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в марте выросли еще существеннее - на 0,4%, или 1,28 млрд грн - до 344,36 млрд грн.

В целом за первый квартал этого года, согласно статистке центробанка, снижение денежной массы составило 2%, а денежной базы - 2,8%.

Как сообщалось, за 2018 год объем денежной массы возрос на 5,6%, в том числе в декабре на 3,9%. Денежная база в декабре увеличилась на 0,8%, а за весь минувший год - на 9,2%.

